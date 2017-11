L’aéroport Ramon est un aéroport international actuellement en construction dans la vallée de Timna dans le sud d’Israël. Il va remplacer l’actuel aéroport de la ville d’Eilat

Un mur géant d’une hauteur de 30 mètres et une longueur de 4,5 km protégera les avions qui décollent et atterrissent au nouvel aéroport qui est en cours de construction à Timna.

Les travaux, d’un montant de 300 millions de NIS,ont permis jusqu’à présent de placer environ 30 km de la barrière, un mur comme les frontières de l’Egypte et les hauteurs du Golan, mais cette fois ci pour se protéger de la Jordanie.

Ce mur sera aussi équipé et assisté de tours d’observation, de salles de guerre et d’autres moyens avancés. La barrière physique comprend également une réponse unique en son genre, développée pour protéger l’aéroport d’Ilan et d’Asaf à Ramon.

La clôture, placée sur des douzaines de grands piliers, a été conçue pour protéger les avions qui décollaient et atterrissaient à l’aéroport contre diverses menaces. Selon le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, «nous travaillons constamment pour renforcer les composantes de sécurité à toutes les frontières, face aux défis actuels et futurs.

La barrière unique que nous construisons actuellement dans l’Arava pour protéger le nouvel aéroport est une preuve supplémentaire de la créativité et de la capacité de l’établissement de défense, et c’est la base de la force de l’IDF. ‘ Le projet est mis en œuvre en intégrant toutes les composantes de la barrière mis en place par des dizaines d’entrepreneurs de la Division de l’ingénierie et de la construction et de l’Administration des frontières. La construction de la barrière a demandé, entre autres, la suppression des anciens champs de mines d’environ 13 km. L’achèvement est prévu dans les prochains mois.

Des solutions hydrologiques ont été développées pour permettre la construction de la barrière le long de la rivière Arava, de nombreuses voies d’eau pour renforcer la durabilité de la barrière, des transitions écologiques et des solutions de prévention de la corrosion, en raison de la proximité avec la mer.