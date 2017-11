Tweet on Twitter

Share on Facebook

L’organisation « Im Tirtzu » a condamné le comportement du campus de l’université de Jérusalem : ‘Il est inconcevable que le campus de l’Université hébraïque accuse Israël de crimes contre l’humanité.’

Une conférence a eu lieu cette semaine sur le sujet de l’exportation de commerce des armes dans les zones de conflit dans cette université. Les ong gauchistes ont participé à cet événement qui a choqué la droite israélienne

Plusieurs sujets ont été évoqués comme la ventes d’armes aux pays africains. L’organisation Coalition des femmes pour la paix, une organisation affirmant entre autres que les nations du monde doivent stopper toute coopération militaire avec Israël était présente.

Matan Peleg, président d’Im Tirtzu, qui regardait certaines parties de la conférence, se réfère à l’événement. ‘Il est très regrettable que l’Université hébraïque donne une plate-forme à des conférences impliquant des organisations BDS qui sont en fait l’émergence du nouvel antisémitisme.’

« Pour rappel, la Coalition des femmes pour la paix est l’organisation qui a conduit le boycott de la société Elbit et a convaincu le Fonds de retraite norvégien de se retirer de l’investissement et toutes sortes de projets comme les Who Profits. C’est tout simplement une organisation BDS classique qui attaque Israël. C’est aussi une organisation faîtière de tous les délégitimations d’Israël qui les finance depuis 2011, donc je demande simplement comment l’université hébraïque peut leur permettre de s’exprimer en ce lieu ? ‘

Il a ajouté qu’il aurait mieux valu que le président de l’université annule l’événement, « probablement la direction de l’université sur sa tour d’ivoire est si déconnecté de la réalité qui permettent de telles absurdités en ce lieu. J’ai vu des vidéos de l’événement d’hier et Israël est présenté comme l’empire du mal qui prend une mauvaise utilisation des armes et qui est accusé de crimes de guerre, et l’université devient leur haut-parleurs. Comment permettre la liberté d’expression à ceux qui appellent l’État d’Israël des criminels de guerre qui utilisent l’argent du sang. ‘

‘J’ai réalisé que le ministre de l’éducation ne savait pas en temps réel ce qui se passait à un tel événement, mais il est responsable de ces choses … C’est une faille au sein de l’éducation et les gens ne peuvent pas comprendre la différence entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres.Accuser l’Etat d’Israël de commerce illégal d’armes, de crimes de guerre, d’apartheid, c’est inacceptable, et si j’étais le président de l’université, j’aurais moi-même annulé l’événement. ‘

Shai Glick, PDG a révélé le sujet et s’est tourné vers le président de l’université et le ministre de l’éducation: ‘L’Académie israélienne accueille un représentant d’une organisation appelant au boycott de l’Etat d’Israël et de l’Académie hébraïque. Il est inconcevable qu’une institution financée par des fonds publics paie pour la haine contre Israel. Je demande au ministre de l’Éducation d’éviter tout contact avec les groupes BDS dans l’éducation »

Le ministre de l’Education Naftali Bennett a déclaré en réponse qu’il n’avait pas l’intention d’aborder les choses au-delà de la réponse de l’Université….

COMMENT PUBLIER UN ARTICLE PROMOTIONNEL SUR ISRAEL24.NEWS ?