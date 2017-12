Le Premier ministre Netanyahu remercie Trump pour la reconnaissance de Jérusalem:

« C’est un jour historique. Jérusalem a été la capitale du peuple juif pendant 3000 ans. C’est la capitale d’Israël depuis près de 70 ans. »

🇺🇸 🇮🇱 PM Netanyahu thanks Trump for Jerusalem recognition: This is a historic day. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. It’s been the capital of Israel for nearly 70 years. pic.twitter.com/vo69jtTuMk

— Behind The News (@Behind__News) 6 décembre 2017