Mauvaise perdante ou haine des juifs et d’Israel, les deux raisons semblent les bonnes, après que la marocaine Aziza Chakir, battue par l’Israélienne Shira Rishoni au tournoi de judo d’Abu Dhabi s’est enfuie pour éviter de serrer la main de celle qui la battue ! Elle devrait envisager de se lancer dans le 100 metres !

Les joueurs israéliens tant garçons que filles ont une patience sans faille face à un antisémitisme flagrant tant du pays d’accueil, que des joueurs et intervenants sans oublier du silence des responsables de ce tournoi !

Les 12 judokas israéliens engagés à Abu Dhabi pour le Grand Slam (26-28 octobre) ont été interdit de placer les lettres ISR sur leur kimono et chanter l’hymne israélien lors de leurs nombreuses victoires.

En effet, Israël occupe la sixième place du classement du tournoi avec cinq médailles récoltées (une d’or et quatre de bronze).

Fait antisémites dejà répétés, puisqu’aux jeux Olympiques de Rio en 2016, le judoka égyptien Islam El Shehaby avait refusé de serrer la main de son vainqueur israélien, Or Sasson.

Morrocan Judoka escapes handshake with Israeli Shira Rishoni. Seeing her run like that – she should consider doing the 100 meter dash pic.twitter.com/AG5P4kI4EW

— Itai Bardov (@ItaiBardov) 27 octobre 2017