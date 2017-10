Trois résidents de Turan ont été arrêtés cette nuit (dimanche) après avoir attaqué un bus ‘Egged’ mercredi dernier dans le nord du pays.

Trois suspects, âgés de 22, 18 et 44 ans, ont été arrêtés après s’être rendus au poste de police. Les suspects seront amenés ce matin au tribunal d’instance de Nazareth.

Les trois hommes ont jeté des objets sur le bus et un marteau sur le bus 845 de Kiryat Shmona à Tel Aviv.

L’attaque s’est déroulée entre le carrefour Golani et Turan sur la route 77, quand apparemment en bus a bloqué pendant quelques secondes le pick-up au bord de la route, selon le conducteur. Les hommes dans la camionnette ont commencé à poursuivre le bus, puis l’ont attaqué.

« Ils n’ont pas apprécié d’être retardé de dix secondes. Ils ont frappé sur la vitre, insulté les gens «a déclaré le chauffeur du bus, Shlomi, dans une interview sur la chaîne 10 .

« A un moment donné le pick-up s’est arrêté sur la route, l’un des passagers est sorti et a jeté un thermos de café sur le pare-brise. Un peu plus tard, le véhicule a bloqué le chemin du bus, trois passagers sont descendus et ont attaqué le véhicule avec deux barres de fer et un marteau. Le conducteur a fermé les portes et a demandé aux passagers de ne pas sortir: « les gens hurlaient comme des fous, je me sentais menacé«

Heureusement se trouvait dans le bus, un soldat qui a demandé au conducteur de sortir: ». Ouvrez la porte, je vais terminer cette histoire »

« Il a chargé sont arme d’une balle, et a déclaré à l’un des attaquants de stopper ou il allait tirer sur eux » rapdement les hommes ont quitté les lieux.

Plus tard, les arabes sont venus avec leurs parents et ont présenté des excuses. Malgré les excuses, le conducteur a déposé une plainte auprès de la police. La police a déclaré que les suspects ont été arrêtés.