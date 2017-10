La Fédération Internationale de Judo a exigé que les Emirats Arabe Unis traitent les judokas israéliens de manière égale avec les autres joueurs, ce qui signifie qu’ils devraient être autorisés à concourir sous le drapeau israélien et que l’hymne national soit joué si un Israélien gagne une médaille d’or au Grand Chelem Abu Dhabi

Les Israéliens Tal Flicker et Gili Cohen ont respectivement remporté des médailles d’or et de bronze. Et quand ils ont été présentés au podium, il n’y avait pas de drapeau, ni d’hymne israélien. Et l’annonceur a mentionné qu’ils représentaient la Fédération Internationale de Judo.

La seule réponse est le banissement des EAU du sport, au moins jusqu’à ce qu’ils décident de rejoindre la race humaine.