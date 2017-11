« Aujourd’hui, pour la première fois, depuis la guerre de Tsouk Etan, on nous a demandé de protéger les véhicules de transport de l’ école. Cette ligne directrice exceptionnelle , correspond à la situation de guerre », a dit le chef de la sécurité de l’une des localités se trouvant en bordure de Gaza, après les tirs de mortiers de la Bande de Gaza et la réplique israélienne:

« Apres l’intervention de l’armée aérienne et la réponse de Tsahal contre les positions du Jihad islamique et du Hamas, Tsahal a déployé ce soir un état d’alerte et des renforts à la frontière, au milieu des préoccupations que l’armée du Jihad islamique n’a pas encore dit son dernier mot.

« Il ne fait aucun doute que la tension est très forte », a poursuivi le coordinateur de la sécurité. « Les messages que nous recevons montrent malgré tout, que la situation ne devrait pas s’aggraver. Aucune participation du Hamas à ces événements et donc selon toutes les prévisions , le calme devrait revenir. Mais nous sommes très expérimentés et savent que tout peut changer d’un seul coups »

Dans une autre communauté du nord de la bande de Gaza, Les forces de sécurité se sont rassemblé. Un membre de l’équipe a déclaré: « Nous avons reçu beaucoup de demandes de renseignements des résidents concernés suite à l’événement d’aujourd’hui a eu lieu en plein milieu de la journée, ce qui augmente considérablement le nombre de personnes qui y sont exposés, y compris les enfants sur le chemin du retour de l’école. Nous fonctionnons selon les instructions, et maintenir la routine et nous le faisons.. Nous sommes prêts à toute possibilité d’escalade, et la situation actuellement se stabilise et il n’y a pas d’alarmes ou d’explosions, et nous espérons que cela continuera. »

Demain matin, une réunion sera organisée pour évaluer la situation, dans laquelle il sera décidé d’autoriser les travaux agricoles ou pas dans les environs, ainsi que les travaux sur la barrière, qui ont été arrêtés aujourd’hui après l’incident de tir.

Frontière de la bande de Gaza (Photo: Bar’el Ephraim)

(Photo: Roy Idan)

Sdérot, après l’alerte (Photo: Barel Efraim)

Entre 10 et 12 obus de mortier a été tiré dans l’après midi sur un avant poste de Tsahal dans le nord de la bande de Gaza près du kibboutz Erez.

La plupart sont tombés dans un champs et il n’y a pas eu de victimes.. L’armée israélienne a déclaré que la fusillade a été menée par le Jihad islamique en réponse à l’explosion d’un tunnel pénétrant en Israël il y a juste un mois. L’armée israélienne a attaqué aujourd’hui en réponse au tir de mortier vers quatre positions de l’aile militaire du Jihad islamique et du Hamas, avec l’aide des avions Air Force et les chars 401 . L’ armée a souligné que même si cet événement est initié par le Jihad islamique, Israel considère le Hamas, également responsable.

Le Hamas recherche des corps après l’explosion d’un tunnel (Photo: EPA)

Des terroristes du Jihad islamique tués dans l’explosion

Les funérailles de l’un des terroristes du djihad à Gaza (Photo: AFP)

Le commandement sud estimait que la réponse du Jihad islamique pourrait correspondre à la meilleure opportunité opérationnelle sur le terrain et aux possibilités prises en compte dans l’IDF: un barrage important de roquettes dans une des communautés du sud, le tir d’un missile antichar sur le site de la nouvelle barrière qui opère près de la frontière, ou un tir de sniper près d’une clôture contre ces cibles, et une attaque du Jihad islamique en Judée-Samarie a également été prise en compte.

Le porte-parole de Tsahal le général de brigade Ronen Nellis a déclaré aujourd’hui après la réponse du Jihad: « Nous savons exactement qui a tiré. On peut supposer que l’organisation fonctionne d’une manière ordonnée et sous les ordres du Hamas » . L’armée israélienne a préparé une réunion d’évaluation présidé par le chef d’état-major, le lieutenant général Gadi Eizenkot, et les officiers supérieurs de l’armée.

Le chef du conseil d’Eshkol, Gadi Yarkoni, a écrit aux habitants après avoir rencontré hier le ministre et le ministre de l’Education, Naftali Bennett: « Nous sommes conscients qu’au fur et à mesure de la construction du barrage, des tunnels seront découverts dans notre région. »

Et l’analyste militaire Ron Ben-Yishai croit que le Jihad islamique a agi aujourd’hui en réponse à la pression appliquée à un des terrorsites sur le terrain voulait se venger sur l’explosion du tunnel et les pertes infligées de la part du Hamas et le gouvernement égyptien qui exerce effectivement une retenue , sans réagir.