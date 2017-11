Tarik Ramadan a finalement compris qu’il avait besoin d’un avocat suite aux accusations de viol et harcèlement .Sentant le précipice sous ses pieds, il a décidé de prendre pas un mais deux avocats : Marc Bonnant et Yaël Hayat qui devront attaquer les jeunes femmes qui l’accusent d’avoir profité de sa position d’enseignant .

L’avocate Yaël Hayat qui est connue pour soutenir les causes les plus impopulaires montre que le cas Ramadan ne sera pas si facile à défendre…

Quand à l’avocat Marc Bonnant, ce dernier n’est pas rancunier car sa dernière rencontre avec Tarik fut en 2006 sur le plateau d’Infrarouge au sujet des caricatures de Mahomet et cette fois ci ce fut Ramadan, l’avocat de l’islamisme radical .

La situation ne manque pas d’ironie, sachant que l’avocat genevois est contre l’islam conquérant et prosélyte.

Pour Marc Bonnant, prendre sa defense n’est pas contradictoire : «Ce n’est pas le théologien ou le théoricien que je défends mais l’homme à qui certains imputent de comportements inadmissibles.»

Tarik ramadan est accusé de profiter de son poste de professeur séducteur et manipulateur, de viol, et de relations avec des mineurs de son collège.

Selon l’avocat Hayat : «L’accusation par voie de presse, masquée de surcroît, est pire que tout. Ce qui me fâche, c’est la place laissée à la présomption d’innocence dans ce mouvement de parole qui se répand publiquement. Est-ce qu’il libère ou est-ce qu’il vise plutôt à enfermer un individu livré en pâture? La démarche est très malsaine. Ces personnes contournent la justice et ses principes pour choisir un mode où on accuse librement, on condamne, on exécute. Sans appel. Avec des conséquences parfois irréparables. C’est une défiance intolérable à l’égard de la justice, qui désormais doit être saisie.»

Affaire à suivre.

