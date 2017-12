Le député Yehuda Glick explique à Channel 7 pourquoi il a arrêté de voter avec la coalition et loue la reconnaissance américaine de Jérusalem, « une partie de la rédemption du monde entier ».

Le député Yehuda Glick (Likoud) a annoncé cette semaine qu’il cesserait de voter avec la coalition après que le président de la coalition, David Bitan, ait refusé de promouvoir le projet de loi interdisant la vente de cigarettes aux jeunes de moins de 21 ans.

Dans une interview avec Channel 7, Glick explique sa décision et se réfère également à l’intention du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et aux menaces arabes en réponse à la reconnaissance historique.

« La première cause de décès en Israël est la cigarette et l’âge auquel les gens commencent à fumer diminue. Les enfants de cinquième, sixième et septième années commencent à fumer, et aussi dans les lycéens et nous devons mettre un terme à cette situation », explique le député Glick.

Il a ajouté : «J’ai essayé de promouvoir des initiatives sur la question qui, selon moi, sont les plus importantes dans le programme public: nos enfants s’appuient sur le fait que nous leur sauverons la vie.

Malheureusement, mon projet de loi sur cette question est tombé à cause du comité ministériel la semaine dernière, et j’ai informé le gouvernement qu’en ce qui me concerne, j’arrêtais tous mes engagements envers la coalition jusqu’à ce qu’ils traitent de cette question importante.

Le premier ministre, qui est le ministre de la Santé, ne voit-il pas les choses de la même façon que vous?

« Malheureusement, la raison en est venue au comité ministériel cette semaine pour des raisons politiques: Litzman m’a dit qu’il soutenait, mais je ne suis plus le ministre de la santé. « Le ministère de la Santé me dit qu’il les soutient mais ils n’ont pas de ministre.

«Nous devons mettre un terme à cette habitude de les laisser fumer dès le plus jeune âge, car 90% des fumeurs commencent à fumer lorsqu’ils sont encore enfants. 50% des fumeurs meurent à cause de cela. »

Avez-vous été surpris par les réactions qui vous ont demandé de renverser un gouvernement?

« Je n’ai pas été surpris parce que je sais que les gens ne pensent pas que c’est important: les gens pensent que la chose la plus importante à Yesha aujourd’hui est de détruire une maison. Bien sûr, ça me fait mal pour toute la maison qui est détruite, mais cette question est aussi le sujet de notre âme.

« Les compagnies de cigarettes font tout pour causer une dépendance. La publicité des cigarettes sur Facebook, tout garçon de 13 ans a été exposé et il commence à fumer et devient accro et ne peut pas arrêter. »

Où seriez-vous aujourd’hui à huit heures?

Je pense que je serai attentif aux paroles du président américain Trump. Je ne sais toujours pas où je serais sur le plan géographique mais certainement je vais écouter ce discours, c’est un fait historique qui relie définitivement une série de la Déclaration Balfour, la résolution de l’ONU, et même la déclaration de l’Etat et la réunification de Jérusalem, et aujourd’hui, nous sommes 50 ans depuis la réunification de Jérusalem et le Président des États-Unis, les pays les plus forts dans le monde, déclare la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d’Israël.

« Parce que nous avons soutenu constamment que le sionisme est le processus du retour à Sion, le rassemblement des exilés, c’est un processus qu’il ne lui appartient pas seulement pour le peuple d’Israël, une partie du salut du monde et une partie celui qui croit que le monde le reconnaîtra.

« Aujourd’hui, ce serait une première étape, je l’espère et je crois que cela se produira. Dans quelques années, nous croyons que les autres pays suivront surement mais lentement cette décision de l’Etat. »

Glick rejette les menaces des Palestiniens et le monde arabe « , les chefs d’Etat doit faire ce qui est juste et ne pas céder aux menaces. Ce qui est vrai est que Jérusalem est la capitale d’Israël. …Des milliers de Seder d’années en année que l’on termine par cette expression courante : ‘L’année prochaine à Jérusalem’, et celui qui fait le Birkat Hamazon et dit: ‘Et construis Jérusalem’, c’est donc ce qui doit être fait est ce qui est juste.

« Il y aura toutes sortes de terroristes qui essaieront de le faire, comme ils le font toujours, ils essaient toujours de justifier leur terreur et trouvent un moyen de nous blâmer pour leur terreur, et donc il pourrait y avoir des terroristes qui exploitent pour nous accuser et vont essayer de nouvelles attaques terroristes, mais à long terme. Il ne fait aucun doute que nous noterons cela comme un événement historique.

« Dans le même temps, les FDI, la police et les services de sécurité doivent être prêts à la tolérance zéro pour tout type de terrorisme n’importe où.

« A court terme, il y aura peut-être des gens qui s’en serviront pour justifier leur terreur: nous devons nous rappeler que leur terreur n’est pas à cause de cela. Ils vont attraper ce tour, en se servant de Trump.

« Nous devons comprendre que ce qui est vrai est vrai, et malheur si les chefs d’Etat prennent des décisions à cause des menaces terroristes »

