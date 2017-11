Les forces militaires israéliennes ont bombardé un tunnel le long de l’est de la frontière de Gaza de Khan Younis, qui est entré en territoire israélien au Kibboutz Kissoufim. Douze terroristes ont été tués et beaucoup d’autres ont été blessés apres l’explosion contrôlée à plus de 60 mètres de profondeur.

Selon les médias arabes, au moins cinq personnes sont portés disparues dans le tunnel encore en ruine et peut-être certains d’entre eux sont encore en vie. Le Hamas a demandé de permettre à Israel de laisser entrer les secours en territoire israélien pour sauver les autres personnes mais Israel demande que les deux corps des soldats et deux otages et civils israéliens dans la Bande de Gaza soient retournés pour accepter une telle demande du Hamas.

Pour la député arabe israélienne Zoabi, Israel est coupable : » Israël ne permet pas aux forces de secours civiles de Gaza de s’approcher de la zone et par conséquent les chances des disparus diminuent de minute en minute. Israël ne veux permettre aux équipes de secours d’agir plutôt que d’essayer de sauver des vies. (Sans parler de l’enlèvement des corps d’une manière digne), mais Israël a fait de ce sujet une négociation choquante. »

» Il est possible qu’il y ait encore des gens vivant dans les décombres du tunnel. Mais le temps passe et les chances s’amenuisent et 5 ou plus survivre. Sauver l’intérêt humain ne devrait pas faire partie des négociations. Le Croissant-Rouge devrait être autorisé à entrer de suite »

Pour rappel, ce tunnel avait pour principal objectif d’entrer en Israel et commettre des attentats et des enlèvements de civils et soldats israéliens ! La demande des terroristes et celle de Zoabi de sauver les autres tueurs potentiels montre à quel point le trop de diplomatie israélienne permet de telles situations inattendues de la part des ennemis d’Israël.

Ce matin, les Brigades Al-Quds ont annoncé de nouvelles attaques : » Le ciblage du tunnel de la liberté ne nous empêchera pas de continuer notre chemin, et nous continueront à nous préparer avec cette arme, qui représente la clé du retour des prisonniers. »